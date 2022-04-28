2022/04/28 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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وكالة الاستخبارات : القبض على ثلاثة ارهابيين بارزين وضبط مخبأن وكدس عتاد في كركوك

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