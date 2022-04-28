إسرائيل تحيي ذكرى المحرقة في الحرب العالمية الثانية

2022/04/28 | 12:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيّت إسرائيل، الخميس، ذكرى محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست) بالوقوف دقيقتي صمت وإطلاق صفارات إنذار تكريما لستة ملايين يهودي قتلهم النازيون في هذا النزاع.

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