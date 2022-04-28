الموارد المائية تخفض إطلاقات السدود: هبوط مناسيب دجلة مدروس

2022/04/28 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدّت وزارة الموارد المائية الهبوط في

مستوى نهر دجلة بالمدروس، وعزته إلى خفض

اطلاقات السدود العراقية بالتزامن مع

انتهاء موسم ري محصول الحنطة، فيما

تحدثت عن الملامح الرئيسة لخطتها

للتعامل مع شحة المياه

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