اصدار موسوعة كربلاء الحضارية بـ18 جزء والشروع باصدار اجزء اخرى

2022/04/28 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شعبة الدراسات التخصصية في موسوعة

كربلاء التابعة لمركز كربلاء للدراسات

والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة ،

أن" العتبة شرعت بكتابة موسوعة كربلاء

وفق منهج يتفق مع الأهداف المخططة

للموسوعة واستراتيج

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