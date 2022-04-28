الكهرباء تعلن حجم ديون شراء الغاز الإيراني وتكشف عن أمر لاقى ترحيب طهران - عاجل

2022/04/28 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، حجم ديوان شراء الغاز الإيراني، فيما كشفت عن أمر لاقى ترحيب طهران.

وقال المتحدث باسم الكهرباء، أحمد موسى، لـ(بغداد اليوم)، إن "الديون المترتبة على الوزارة لدى الجانب الايراني كمستحقات شراء الغاز لتشغيل المحطات تصل الى مليار وستمائة واثنين واربعين مليون دولار وهي ديون عام 2020"، مؤكدا أن "ديون العام الماضي دفعت بالكامل الى طهران".

وأضاف موسى، أن "وزير الكهرباء عادل كريم متواجد حاليا في طهران وبحث وسيبحث مع وزراء الطاقة والنفط الإيرانيين المساعي لإعادة اطلاق الغاز لتشغيل المحطات المتوقفة وبالتالي فأن الزيارة ستنتهي مساء وهناك تفهم إيراني لحاجة العراق لهذا الغاز استعدادا للصيف"، معتبرا أن "الغاز لو اطلق فسيكون صيف العام الحالي افضل بكثير من غيره في كمية ساعات التجهيز للمواطنين".

وبين، أن "الوزير نقل إلى طهران قرار مجلس الوزراء الذي وجه بضرورة دفع كل الأموال المترتبة على العراق بشكل دفعات، إضافة إلى أن مشروع قانون الأمن الغذائي تضمن إلزام الحكومة بدفع تلك الأموال وهذا شيء إيجابي"، مؤكدا أن "الأمر لاقى ترحيباً من وزير النفط الإيراني عند لقائه وزير الكهرباء العراقي".

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