2022/04/28 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس، الحزب الديمقراطي بفتح باب الحوار مع جميع الأحزاب الكردية وليس الاتحاد فقط.وقال سورجي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "يوجد في الإقليم أكثر من 20 حزبا سياسيا حصلت 5 احزاب منها على مقاعد في بغداد لذلك يجب على الحزب الديمقراطي فتح باب الحوار مع هذه الأحزاب وليس مع الاتحاد الوطني فقط".واضاف ان "الإقليم يشهد في الوقت الحالي حالة من التشتت والتفتت والانقسامات والتكتلات السياسية حيث وصلت الامور الى درجة مايسمى كسر العظم بين الأحزاب".وتابع سورجي، انه "هنالك حالة من التصعيد الاعلامي بين الأحزاب الكردية لذلك فاذا كان الحزب الديمقراطي هو الحاصل على أعلى الأصوات فيجب عليه التعامل مع جميع الأحزاب لغرض الذهاب الى بغداد بكلمة واحدة وبورقة تفاوضية موحدة من اجل المصلحة العامة".وأشار إلى أن "وجود توترات ومشاحنات بين الأحزاب الكردية داخل الإقليم امر طبيعي ولكن يجب الدخول بموقف موحد الى بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يوجه دعوة عاجلة للحزب الديمقراطي.. هذا فحواها - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يوجه دعوة عاجلة للحزب الديمقراطي.. هذا فحواها - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).