2022/04/28 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات العراقية تفاجئ التنظيم بتحرك عسكري !

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