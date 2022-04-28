سبب محزن يدفع العراقيين لتقسيم بيوتهم !

2022/04/28 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

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اجتماع مرتقب في بغداد مع صندوق النقد والبنك الدوليين بعد اجتماع واشنطن ، والذي يعول على مخرجاته وفق مراقبين دعم السياسات الاقتصادية لتحسين الواقع الاقتصادي..

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