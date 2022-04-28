لقاء الحلبوسي و رئيسي .. حسن الجوار وتشكيل حكومة العراق

2022/04/28 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تؤكد زيارة رئيس البرلمان إلى طهران ، تفعيل لغة حسن الجوار، وقطع الطريق على مثيري الفتن، لضمان استمرار صناعة البيت السياسي الآمن في العراق والذي ينعكس إيجابا على استقرار ايران والعكس صحيح.

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