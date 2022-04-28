مطاردة نادرة في العراق .. الدكة العشائرية تلاحق مؤسسات الدولة

2022/04/28 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون مقطع فيديو، يظهر تضرر عدد من سيارات مواطنين في موقف مخصص لها بمستشفى الحبيبية في مدينة الصدر، نتيجة دكة عشائرية نفذها مواطنون مدججون بالسلاح، وذكرت مصادر وقوع حادثة مماثلة في مستشفى مدينة الصدر.

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