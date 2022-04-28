2022/04/28 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة ارهابيين بارزين وضبط مخبأن وكدس عتاد في بغداد وكركوك .وذكر بيان للوكالة ورد لإيرث نيوز ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين اثنان منهم في منطقة التاجي والثالث في منطقة ابو غريب ضمن محافظة بغداد مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات […]

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