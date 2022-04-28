نائب وزير خارجية بولندا بعد قطع إمدادات الغاز: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح لابتزازنا

2022/04/28 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مارسين برزيداتش، نائب وزير الخارجية البولندي مع هالة غوراني من CNN، عن قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن بولندا.والتي كانت بشكل خاص في اعتمادها وأوروبا على الغاز الروسي كبيرًا، قائلاً إنه “من السهل التكهن بأن روسيا قد تستخدم إمدادات الغاز كسلاح لابتزازنا” وأنه يجب على دول أخرى مثل ألمانيا أن تعتمد التنويع.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إظهار “الوحدة” و “التضامن” في مواجهة محاولات روسيا لتقسيم الكتلة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها السياسية.

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