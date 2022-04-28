المحنا لـ(ايرث نيوز): توجيهات للشرطة بشأن اسلحة الاطفال والالعاب النارية

2022/04/28 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتحدث بأسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، اليوم الخميس، عن توجيهات للشرطة بشأن اسلحة الاطفال والالعاب النارية خلال عيد الفطر.وقال المحنا في حديث لوكالة ايرث نيوز انه “من ضمن خطط العيد الامنية بالنسبة لقوات الشرطة هو تكثيف الدوريات”، مبيناً ان “هنالك توجيهات الى مفارز الشرطة بضرورة تفتيش محلات بيع لعب الاطفال […]

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