2022/04/28 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النزاهة تكشف تجاوزاً على 370 دونماً من الأراضي المملوكة للدولة في نينوى » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:10

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