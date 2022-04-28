ليس النظام السوري وحده في فيديو الغارديان  

2022/04/28 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيديو الوثيقة الذي نشرته الغارديان والذي يوثق بصرياً إقدام ضابط من جيش النظام السوري على إعدام ٤١ من المعتقلين في العام ٢٠١٣، جاء بموازاة جهد بصري أيضاً، تبذله أقنية تلفزيونية عربية خليجية ومصرية لتقديم صورة مختلفة للنظام في سورية.نحن هنا أمام فيديو وثيقة، في مواجهة مشاهد درامية مفبركة وركيكة وكاذبة، وراء تصوير الأول جندي قرر فضح رئيسه وناشطة اشتغلت على تعقب قصة الضابط المجرم على مدى نحو ست سنوات، ووراء تصوير الثاني نوايا "أنظمة الاستيعاب" في الخليج، وشركات إنتاج لبنانية ومساعي النظام المصري

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