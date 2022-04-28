الكهرباء تعلن حجم ديون شراء الغاز الإيراني وتكشف عن أمر لاقى ترحيب طهران

2022/04/28 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

حجم ديوان شراء الغاز الإيراني، فيما

كشفت عن أمر لاقى ترحيب طهران.

وقال المتحدث باسم الكهرباء، أحمد

موسى، إن "الديون المترتبة على الوزارة

لدى الجانب الايراني كمستحق

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