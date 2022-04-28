2022/04/28 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عن القبض على 3 ارهابيين بارزين وضبط مخبأين وكدس عتاد في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها " تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم وبعمليات منفصلة نتج عنها القاء القبض على 3 ارهابيين اثنين منهم في منطقة التاجي والثالث في منطقة ابو غريب ضمن محافظة بغداد".

وأضافت انه "تم اعتقالهم وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي".

وأوضحت الوكالة في بيانها انه "جرى تسليم المعتقلين الى جهات الطلب".، مبينة ان "مفارزها ضبطت في كركوك مخبأين وكدس عتاد تابعة الى عصابات داعش في وادي ابو خناجر و قرية خربة عزيز ضمن المحافظة بداخلهما 8 قنابر هاون عيار 60 ملم و 4 عبوات نوع بلازما محلية الصنع و4 عبوات قمعية و قنبرتان هاون عيار 120 و صاروخ موجة ومواد غذائية جافة وخطوط اتصال مختلفة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة دون حادث يذكر".

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