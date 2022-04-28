2022/04/28 | 13:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fIf5P_P2FDw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمسية رمضانية للشاب الكوردي فهد زيباري في الانبار ضمن جولته لنشر ثقافة التآخي والتسامح| نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمسية رمضانية للشاب الكوردي فهد زيباري في الانبار ضمن جولته لنشر ثقافة التآخي والتسامح| نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).