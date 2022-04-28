2022/04/28 | 13:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1yyJonntIk0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العمليات المشتركة تعلن مقتل 7 إرهابيين وتدمير 60 وكراً خلال عمليات الإرادة الصلبة في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العمليات المشتركة تعلن مقتل 7 إرهابيين وتدمير 60 وكراً خلال عمليات الإرادة الصلبة في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).