2022/04/28 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، زيادة الانفاق الحكومي في موازنة ٢٠٢٢ بنسبة ٤٠-٥٠٪؜ فوق سقوف موازنة العام الماضي.وقال صالح لوكالة ايرث نيوز، أنه “لا توجد موازنة قد تم تقديمها رسميا الى السلطة التشريعية حتى الان فالبلاد تتعاطى الحياة المالية العامة من خلال قانون الادارة المالية النافذ بالصرف […]

ظهرت المقالة المستشار صالح يتوقع زيادة الانفاق الحكومي في موازنة ٢٠٢٢ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار صالح يتوقع زيادة الانفاق الحكومي في موازنة ٢٠٢٢ ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار صالح يتوقع زيادة الانفاق الحكومي في موازنة ٢٠٢٢ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).