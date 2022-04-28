الصحة تدعو الجهات المعنية لمنع استيراد الالعاب الخطرة على الاطفال

2022/04/28 | 13:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الخميس، الجهات المعنية لمنع استيراد الالعاب الخطرة على الاطفال.وقال البدر لوكالة ايرث نيوز، إن “موضوع الالعاب النارية وخصوصا الانواع التي تسبب الاصابات المباشرة بالعين والانف والاذن احيانا تكون خطيرة، اضافة الى النارية وحوادث الحروق بشكل مباشر او غير مباشر، فكل عيد ورأس سنة ومئات […]

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