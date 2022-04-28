وزير الداخلية يصدر قراراً بشأن العقوبات الانضباطية لمنتسبي الوزارة

2022/04/28 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي،

اليوم الخميس، قراراً بشأن العقوبات

الانضباطية لكافة المنتسبين في

الوزارة.

وذكر الغانمي في منشور عبر فيس بوك، أن

"شهر رمضان الكريم شهر الخير والتسامح

والمحبة، ومع قض

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