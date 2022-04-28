بريطانيا تعلق على جفاف

2022/04/28 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السفارة البريطانية في بغداد،

اليوم الخميس، على جفاف بحيرة ساوة في

محافظة المثنى.

وذكرت السفارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "جفاف بحيرة ساوة يظهر مدى

خطورة أزمة المناخ في العراق، تدعم

الم

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