بالفيديو.. بحيرة حمرين تلتحق بـ

2022/04/28 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىوثقت كاميرا هاتف احد المدنيين حجم الكارثة التي تحاصر بحيرة حمرين التي تشكل شريان الحياة في ديالى باعتبارها المغذي الرئيسي لاكثر من مليون عراقي من خلال تزويد محطات الاسالة بالمياه الخام بالاضافة الى اكثر من نصف مليون دونم من الاراضي الزراعية واكثر من 100 الف دونم من البساتين وسط قلق من ان يؤدي نضوب مياه البحيرة المتسارع الى اكبر ازمة تحاصر المحافظة في التاريخ الحديث.يذكر ان بحيرة ساوة في المثنى جفت قبل اسابيع بعد نضوب مياهه في حدث غير مسبوق منذ الالاف السنين.

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