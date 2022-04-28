سوق العراق للأوراق المالية يتداول 11 مليار سهم في الاسبوع الرابع من نيسان

2022/04/28 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر نيسان 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 24/04/2022 الى يوم الخميس المصادف 28/04/.2022.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (11) مليار سهم، فيما بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (20) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (592.14) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (590.48) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.28%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

و نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3200) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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