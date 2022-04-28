2022/04/28 | 13:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UMmKkoe0808

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. الشابة روان تتحدى العوق من خلال الرسم والتلاعب بالالوان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل .. الشابة روان تتحدى العوق من خلال الرسم والتلاعب بالالوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).