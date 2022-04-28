2022/04/28 | 13:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y7Yo91Ghs5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا غادرت الفصائل سوريا نحو الحدود العراقية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا غادرت الفصائل سوريا نحو الحدود العراقية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).