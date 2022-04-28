وزير الدفاع يوافق على قبول الطلاب بالدورة 113

2022/04/28 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن موافقة وزيرها جمعة عناد على قبول الطلاب في الكلية العسكرية الدورة 113.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “وزير الدفاع جمعة عناد وافق على قبول الطلاب المدرجة أسماؤهم أدناه في الكلية العسكرية الدورة 113”.واضافت ان “هذه الدورة ستبدأ في الكلية العسكرية الأولى اعتباراً […]

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