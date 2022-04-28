مزارع فلسطيني يعثر على تمثال لإلهة كنعانية يعود لـ4500 سنة

2022/04/28 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر مزارع فلسطيني يستصلح أرضه في قطاع غزة، على رأس تمثال للإلهة الكنعانية "عنات"، يعود تاريخه إلى 4500 سنة.

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