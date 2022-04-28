بلدية كركوك تتحرك لإعادة عمل الجسور الكهربائية في المحافظة

2022/04/28 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أعلنت دائرة بلدية كركوك، اليوم الخميس، عن إعادة تأهيل وصيانة أكثر من عشرة جسور للمشاة، مؤكدة أنها ستقدم كشفاً عن الأضرار الحاصلة في جسور المشاة الكهربائية لإعادة تشغيلها.

وقال مدير القاطع الثالث في بلدية كركوك، سامان رؤوف رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملاكات مديرية بلدية كركوك نفّذت حملة شاملة لصيانة جسور المشاة في المدينة وإعادة تأهيلها".

وأضاف، أن "الحملة تضمنت إعادة تأهيل أكثر من عشرة جسور مشاة تقع على الطرق السريعة"، مبيناً أن "الأعمال تضمنت صيانة المقاطع المتضررة من المجسرات، وخاصة السلالم والأسيجة وترميمها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وأشار إلى أن "دائرة البلدية ستقدم كشفاً عن الأضرار الحاصلة في جسور المشاة الكهربائية، من أجل إعادة تشغيلها"، موضحاً أن "أغلب الجسور تعرضت إلى السرقة سواء المقاطع الالمنيوم أو الحديد".

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