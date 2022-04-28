الاطاحة بعصابات سرقة الحقائب النسائية والهواتف في البصرة

2022/04/28 | 14:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهود مستمرة للضرب بيد من حديد.

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