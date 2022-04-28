أوكرانيا تلمح بضرب أهداف عسكرية في روسيا

2022/04/28 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخاييلو بودولياك، الخميس، أن "من حق" أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية، ملمحا بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.

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