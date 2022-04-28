تحديد اجور المولدات الاهلية لشهر ايار في بغداد

2022/04/28 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، سعر

الامبير العادي بـ 7000 والذهبي بـ 12 الف

في العاصمة بغداد.

وقال المحافظ في بيان، إنه نتيجة لتحسن

تجهيز الكهرباء الوطنية بشكل واضح خلال

شهر نيسان، تقرر ان تكون تس

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