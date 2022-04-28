بالأسماء.. وزير الدفاع يوافق على قبول الطلاب بالدورة 113

2022/04/28 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأسماء..وزير الدفاع يوافق على قبول الطلاب بالدورة 113بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن الموافقة على قبول الطلاب بالدورة 113.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزير الدفاع وافق على قبول الطلاب المدرجة أسماؤهم أدناه في الكلية العسكرية الدورة 113، والتي ستبدأ في الكلية العسكرية الأولى اعتباراً من 14 كانون الثاني 2022 لغاية 6 كانون الثاني 2025.للإطلاع على الاسما اضغط هنا

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