رفض جميع الحلول!.. كتلة نيابية تحمل التحالف الثلاثي مسؤولية الإنسداد السياسي

2022/04/28 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحملة كتلة صادقون البرلمانية، اليوم الخميس، التحالف الثلاثي، مسؤولية الانسداد السياسي في العراق.

وقال القيادي في الكتلة علي الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الانسداد السياسي في العراق يتحمل مسؤوليته التحالف الثلاثي، بعد رفضه كل الحلول التي طرحت عليه من أجل تغليب المصلحة العليا للبلاد، على المصالحة الشخصية والحزبية".

وبين الفتلاوي ان "الاطار التنسيقي ومن معه من حلفائه الآخرين، مستمرين في التواصل مع كل الأطراف وطرحوا الكثير من المبادرات من أجل انهاء الانسداد السياسي، لكن التحالف الثلاثي يرفض كل تلك المساعي ويصر على مواقفه، التي هي مرفوضة من اغلبية سياسية كبيرة وواضحة ومؤثرة بالمشهد السياسي والبرلماني".

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