القبض على اثنين من مروجي المخدرات في الانبار

2022/04/28 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على اثنين من مروجي المخدرات في محافظة الانبار.وذكر بيان للاستخبارات العسكرية ورد لوكالة ايرث نيوز انه “بعملية نوعية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ ومفرزة من قسم شؤون المخدرات اسفرت عن القاء القبض على اثنين […]

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