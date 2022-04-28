2022/04/28 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على شاب وفتاة بحوزتهما اسلحة ومخدرات في بغداد.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من الفوج الثالث اللواء السادس شرطة اتحادية ومفرزة من وحدة استخبارات الفوج مع مفرزة من مكتب مكافحة مخدرات الكرخ شعبة التحقيقات الخاصة تمكنت من القاء القبض […]

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