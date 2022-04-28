2022/04/28 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ySqYhPaLndA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مؤسسة بارزاني الخيرية تواصل حملاتها الإنسانية الرمضانية لمساعدة الفقراء والعوائل المتعففة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. مؤسسة بارزاني الخيرية تواصل حملاتها الإنسانية الرمضانية لمساعدة الفقراء والعوائل المتعففة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).