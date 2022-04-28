التاسع من أيار موعداً لمؤجلة الصقور وأمانة بغداد

2022/04/28 | 14:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي بكرة القدم، التاسع من شهر أيار موعداً لمؤجلة القوة الجوية وأمانة بغداد في الدوري الممتاز.وذكر اتحاد المرة في بيان ان “لجنة المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، حددت موعد إقامةَ المباراة المؤجلة بين فريقي القوة الجوية وأمانة بغداد ضمن الجولة (26) من المرحلةِ الثانية من الدوري […]

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