الصحاف : خاطبنا الخارجية الاوكرانية بشأن المفقودين من الجاليَّة العراقيَّة

2022/04/28 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، عن مخاطبة وزارة الخارجية الاوكرانية بشأن المفقودين من الجاليَّة العراقيَّة.

وقال الصحاف ان سفارة جُمهوريَّة العراق في كييف تعد مُذكرات إلى وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة للاستعلام عن آخر المعلومات المتحصلة بشأن المفقودين من أبناء الجاليَّة العراقيَّة، مبينا ان السفارة فاتحت الجامعات الأوكرانيَّة وطلبت التريث بشأن المطالبات بالأجور الدراسيَّة بسبب الظروف القاهرة.

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