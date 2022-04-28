الأمين العام للأمم المتحدة يدعو روسيا للتعاون في التحقيقات حول جرائم الحرب

2022/04/28 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش غوتيريش روسيا الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

جاء ذلك اثناء زيارة يقوم بها غوتيريش الى كييف تفقد خلالها المباني المدمرة برفقة عسكريين أوكرانيين ومسؤولين من السلطات المحلية حيث قال الامين العام للأمم المتحدة انه يتخيل عائلته في أحد هذه المنازل ويرى أحفاده يركضون مذعورين مؤكدا ان الحرب عبثية في القرن الحادي والعشرين وأن أي حرب غير مقبولة.

وتوجه غوتيريش بعد ذلك الى مدينة بوتشا وهي ضاحية أخرى في العاصمة حيث يتهم الأوكرانيون موسكو بارتكاب جرائم حرب ليلتقي لاحقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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