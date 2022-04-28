العميد كاوة يتكفل بمصاريف الطفلتين اللتين عثرت عليهما الشرطة

2022/04/28 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير شرطة محافظة كركوك العميد كاوه غريب انه سيتكفل بمصاريف طفلتين عثرت عليهما شرطة المحافظة.

وناشد مدير الشرطة في الوقت ذاته ذوي الطفلتين بالحضور الى المديرية لتسلمهما مبديا استعداده لتقديم جميع انواع الدعم والمساعدة لعائلة الطفلتين.وكانت شرطة المحافظة قد عثرت على طفلتين بعمر ست واربع سنوات قرب أحد الجسور في الحي العسكري بعد تخلي والديهما عنهما بسبب وضعهم المادي الصعب وعدم قدرتهما على تأمين معيشتهما.

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