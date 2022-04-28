تبرع بأكثر من 100 ألف دولار.. نجم

2022/04/28 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث جيمي كلوغ، والمعروف على شبكة الانترنت بـ "جيمي دارتس"، عن الناس لأداء بعض الأعمال الحسنة.كان جيمي يعمل في وظيفة في ولاية فلوريدا الأمريكية في بيع أنظمة أمن، ولكنه لم يوفق بها.

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