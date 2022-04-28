سياسي يصف تعيينات الحلبوسي بـ”الإرضاء السياسي” للكرد

2022/04/28 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..وصف السياسي سعد المطلبي، الخميس، عملية تعيين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمستشار اقتصادي بغير تخصص بالارضاء السياسي للاكراد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المطلبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تعيينات الحلبوسي الاخيرة غير مبررة في ظل وجود قامات اقتصادية عراقية كبيرة وما حدث […]

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