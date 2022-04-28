علي مقاعد المعارضة مكاني . - محمد حسين يونس

2022/04/28 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس تخرجت من الكلية الحربية ( ضابط مهندس ) في أخر يوم من ديسمبر1963 و التحقت بالكتيبة رقم 17 الفرقة الثالثة التي تعمل في وسط سيناء ( جبل لبني ) مع بدايات السنة التالية ..



ملازم أول ..



شاب يميل في ثقافته لليسار ( الحكومي ) الذى كان يتواجد بكثافة في زمن إشتراكية عبد الناصر ..



وتهليل المجتمع لأفكار الميثاق و قوانين التحول الإشتراكي ..



و يصدر (من دار الأهرام ) مجلة بعنوان ( الطليعة ) ..



تعبر عن در ......





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