بيسكوف: ماسك قد لا ينجح في تحرير “تويتر” من الرقابة

2022/04/28 | 14:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن شكوكه في نجاح رجل الأعمال، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في رفع الرقابة عن موقع تويتر عقب امتلاكه لهذه الشركة.وردا على سؤال حول ما إذا كان شراء إيلون ماسك لـ “تويتر” يمكن أن يغيّر من موقف السلطات الروسية تجاه الشركة، قال بيسكوف: “إن موقف روسيا […]

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