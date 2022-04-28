هكذا نريدها..

2022/04/28 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري،

اليوم الخميس، عن شكل الحكومة العراقية

الجديدة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف علي

الفتلاوي، في تصريح صحافي، اننا "نسعى

الى تشكيل حكومة قوية، يكون

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