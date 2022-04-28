الحسم في حزيران.. المالكي: تمديد عمل حكومة الكاظمي إعلان بـ

2022/04/28 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، الخميس، أن الإطار التنسيقي

أوقف مشروعا خطيرا، فيما أشار الى ان

تمديد حكومة الكاظمي إعلان بـ"موت"

البرلمان والدستور.

وقال المالكي في لقاء متلفز، إن

"العملية

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