دولة القانون يوجه رسالة لمن يفكر بالتطبيع مع إسرائيل في العراق - عاجل

2022/04/28 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الخميس، بشأن تصريحات زعيم التحالف نوري المالكي حول وجود مطبعين من السياسيين العراقيين مع إسرائيل.

وقال اللامي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف دولة القانون وزعيمه قالا منذ ما يقارب العام ان كل من اراد ان يطبع مع إسرائيل او يفكر في التطبيع او يمهد للتطبيع فانه يحفر قبره بيده لذلك فاننا لن نتسامح ولن نتهاون مع كل من يفكر بالتطبيع".

وأضاف ان "قانون العقوبات العراقي لعام 1969 المرقم 111 وفق المادة 64 والمادة 201 فانه يحدد عقوبة الإعدام بحق كل من يتعامل مع الكيان الصهيونى او اي جهة اجنبية".

وتابع اللامي، ان "هنالك فسحة من التفكير لدى المطبعين بسبب الازمة السياسية وعوامل اخرى كوجود داعش والاعتداءات التركية وقضية خور عبد الله وكذلك القضايا التي تخص الاقتصاد العراقي، ولكن سوف يأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل من تعامل مع الكيان الصهيونى".

وبشأن الانفراجة السياسية بعد العيد اكد اللامي، انه "لغاية الان لا توجد حلول كل طرف متمسك برأيه بالنسبة للتحالف الثلاثي والاطار التنسيقي ولكن من الممكن بعد الوصول الى نقطة الانسداد النهائية ان يأتي الحل وهذا ما نأمله بعد العيد".

وأشار الى ان "التحالف الثلاثي مفكك الى درجة كبيرة وممكن ان ينهار بسبب اي خلاف بسيط قد يحدث وهذا ما حصل بين رئيس البرلمان ونائبه والضجة التي حصلت فكيف اذا تعلق الامر بالقرارات المصيرية التي تخص مستقبل الشعب".

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