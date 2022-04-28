2022/04/28 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: GUPHrLWag3Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقلاب عسكري في العراق وانتفاضة قادمة!! .. تغير الأجواء بعد اقتراح الفكرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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